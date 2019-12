Palermo, carpentiere ucciso a colpi di pistola: l'uomo era sceso in strada per controllare la sua auto

Francesco Paolo Lombardino, 47 anni, carpentiere, è morto ieri sera a Palermo dopo essere stato ferito a una gamba da colpi d'arma da fuoco. L'uomo era a casa, in via Zumbo, nel quartiere Cep quando, secondo il racconto dei familiari, è sceso in strada per dare un'occhiata alla sua macchina parcheggiata vicino all'abitazione. L'uomo è stato colpito all'altezza dell'inguine e i colpi gli hanno provocato un'emorragia all'aorta. Portato all'ospedale Cervello, è morto per dissanguamento. Indaga la polizia.

Ad allertare la Polizia è stato l'ospedale dove l'uomo è giunto in gravi condizioni intorno in tarda notte. I parenti, ascoltati dalla Squadra mobile, hanno raccontato che Lombardino sarebbe sceso da casa per controllare l'auto, quando sarebbe stato raggiunto da un proiettile all'inguine. Ma il racconto dei parenti non convince gli inquirenti che dall'alba di oggi stanno sentendo vicini e parenti.

