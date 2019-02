Via l'omino del semaforo: a Fiume spunta la donna in gonnella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via l’classico in pantaloni: spazio alla donna con la gonna. Fino al prossimo 8 marzo (Giornata internazionale della donna), a, in Croazia, i semafori pedonali saranno anche al femminile. L’iniziativa è stata avviata dall’associazione Sos Rijeka.Il primo dei quattro semafori pedonali della città che cambieranno veste è stato installato davanti a Palazzo Mondello, sede della Comunità degli italiani di Fiume.E’ stata la consulente degli affari giuridici dell’associazione, Dunja Roić, ad aver visto semafori “al femminile” in altre città d’Europa. Così ha scritto al sindaco della città Vojko Obersnel chiedendo di poter far aderire all'iniziativa di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale.La notizia è riportata dal quotidiano croato in lingua italiana