Giovedì 30 Maggio 2024, 16:49

“La Costituzione più bella mondo” va conosciuta e valorizzata. Per questo in vista della festa del 2 Giugno nei supermercati di Firenze sarà regalata a chi fa la spesa. E’ l’iniziativa di Unicoop Firenze: da oggi in tutti i punti vendita della cooperativa, verrà distribuita una copia omaggio della carta costituzionale ai soci e clienti che potranno ritirarla alle casse. In totale verranno distribuite 250mila copie del testo costituzionale, corredato di una nota della presidente Daniela Mori. Un'occasione per riscoprire il testo fondante della Repubblica, i suoi principi fondamentali e i valori alla base della nostra società e per festeggiare la ricorrenza del 2 giugno, data in cui i punti vendita di Unicoop Firenze resteranno chiusi, rispettando quanto stabilito dal presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.

L'iniziativa, partita stamani, ha preso ispirazione da quanto affermato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in occasione di Milano Civil Week 2024, ha ribadito l’importanza della carta costituzionale italiana, anche in chiave sociale. «La nostra bella Costituzione parla un linguaggio universale e continua ad essere un faro per un’Italia più giusta e più equa - spiega Daniela Mori, Presidente Del comitato di vigilanza di Unicoop Firenze - Un testo che i padri costituenti scrissero guardando al futuro, che tutela diritti e riconosce doveri, in un costante e reciproco dialogo fra cittadini e Stato, stabilendo un patto di condivisa mutualità, con l’obiettivo primario di non lasciare nessuno indietro”.

“L’iniziativa di distribuzione della Costituzione e’ davvero molto importante - commenta Giiovanni Tarli Barbieri, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Firenze - perché ci riporta ad alcuni fondamentali che sembrano smarriti nel nostro presente”.