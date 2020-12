Una scia lunga 160 anni: presentato oggi il Calendario 2021 della Marina Militare

La Marina Militare compirà, il prossimo anno, 160 anni. Un compleanno importante, un evento di rilievo, una ricorrenza che servirà a ricordare, ancora una volta, quanto la tradizione si possa coniugare con la modernità. Proprio per questo il calendario 2021 della Marina Militare, che è stato presentato ufficialmente oggi, ha come tema “Una scia lunga 160 anni”. Nelle istantanee che ci accompagneranno per 12 mesi ritroviamo la professionalità e l’abnegazione degli equipaggi impegnati in Patria e all’estero, che operano da 160 anni con orgoglio al servizio del Paese, delle sue Istituzioni e dei suoi cittadini. Impegno che, come ha precisato il Capo di Stato Maggiore della Marina, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, «da sempre riecheggia nelle formule di giuramento dei nostri militari di ogni ordine e grado, in Accademia navale come nelle Scuole sottufficiali, accomunate dal motto Patria e Onore che campeggia sui loro piazzali e lega idealmente in una solida continuità generazionale i giovani di oggi e di domani a quelli del passato».

Dodici mesi che descrivono i molteplici ambiti operativi sul mare, negli abissi, in cielo e sulla terraferma, senza tralasciare i nuovi domini cibernetico e spaziale che quotidianamente vedono impegnati uomini e mezzi della Marina e che trovano un ideale riassunto nelle tre immagini che rappresentano: la capacità di proiezione in paesi lontani per aiutare popolazioni in difficoltà, come si evince dalla foto di nave San Giusto ormeggiata nel porto di Beirut durante l’operazione Cedri nell’agosto del 2020; la componente aeronavale rappresentata dallo scatto della portaerei Cavour sorvolata da due aerei imbarcati; il made in Italy e la cultura italiana nel mondo incarnate dalla foto di nave Amerigo Vespucci nel golfo di Siracusa durante la campagna addestrativa 2020 dedicata a tutti gli italiani che hanno lottato e che continuano a farlo contro il covid 19. Difesa e sicurezza marittima, presenza e sorveglianza in mare, protezione degli interessi nazionali, salvaguardia della libertà di navigazione, ricerca e soccorso in mare, concorso alla protezione civile: sono solo alcune delle missioni che la Marina, dal 1861 compie con la professionalità, il coraggio e la dedizione del proprio personale. Con il calendario si celebrano anche i 140 dalla fondazione dell’Accademia navale di Livorno, l’università del mare, fucina della nostra classe dirigente, e i 90 anni dal varo del veliero scuola Amerigo Vespucci, orgoglio italiano apprezzato in tutto il mondo.

Quest’anno la Marina Militare sostiene, attraverso il proprio calendario la fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Il calendario 2021, disponibile in formato da parete e da tavolo e in edizione limitata, potrà essere acquistato tramite piattaforma amazon.it, il sito gemmagraf.it o in regalo abbonandosi al Notiziario della Marina. Maggiori informazioni sulla home page del sito www.marina.difesa.it

