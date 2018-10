Una Capitale che deve iniziare a crescere

Una Capitale che inizi a crescere e che sappia dare valore ai suoi tanti asset. Un luogo in cui si respiri, come nelle altre capitali europee, la volontà di affrontare il futuro, senza più vivere una quotidianità rassegnata che guardi solo alle buche sulle strade e ai buchi di bilancio. Roma non ha più scuse: non c'è più un governo del Paese di segno politico opposto e non ci sono preconcetti ideologici che possano frenare una ripresa delle legittime ambizioni della capitale. Ed è venuto meno anche l'alibi delle scorie lasciate in eredità dalle precedenti amministrazioni: a metà mandato la giunta guidata da Virginia Raggi deve dare quell'accelerazione che fino a oggi è visibilmente mancata. E deve farlo a partire dalle fondamenta, ma non deve farlo da sola.

Negli ultimi 10 anni la Capitale è cresciuta meno della media nazionale: segna uno sconfortante -2%, mentre Milano è salita di 14 punti. Sulle infrastrutture Roma è 17sima, mentre Milano è la prima. Per acquisti di beni durevoli per la famiglia la capitale d'Italia è al 61° posto su 110 province. Il Pil pro capite, che in passato vedeva i romani al primo posto, oggi è inferiore a quello di Milano, di Torino e persino di Napoli. Tra le città intelligenti la prima è sempre Milano, mentre Roma è addirittura 17sima, dopo Vicenza. Nell'indice di sicurezza delle città fatto dall'Economist al primo posto c'è Tokyo, mentre l'Urbe è al 27simo posto. Nell'indice di innovazione a livello europeo prima è Londra, mentre Roma è al 21simo posto. Infine, attira solo un quarto delle multinazionali, con i conseguenti investimenti, che arrivano in Italia rispetto a Milano. Tutti questi dati dovrebbero aiutarci a capire che Roma non è una questione solo romana. Al netto di talune ingenuità, il precedente ministro delle attività produttive Calenda aveva capito per tempo che Roma è un problema nazionale, perché le capitali svolgono un ruolo cruciale nell'identità di un paese e nella loro piattaforma economica. La capitale di un paese è l'immagine stessa del paese ed il suo principale snodo di persone, idee, merci e investimenti. Valorizzarla è una responsabilità di tutti, in primis del Governo nazionale, e non può essere lasciata solo in mano al sindaco di turno.

A Roma, ad esempio, c'è un problema di cui si parla poco, quello della gestione del territorio, che vive uno strano paradosso. Come dimensione dell'area metropolitana, Roma si posiziona subito dopo Parigi, Londra, Madrid e Berlino. Città e capitali con un'area del genere sono frazionate per mandamenti e municipalità che contengono e governano, con gli adeguati poteri, al massimo 300mila persone. A Roma, invece, si passa quasi senza filtri dal sindaco a tre milioni e mezzo di abitanti. Questo meccanismo non funziona, la governance amministrativa della capitale non è adattata alla modernità, ed è questo vizio di fondo la matrice dei principali problemi di Roma. Un cittadino dovrebbe poter conoscere le persone che lo amministrano, dovrebbe poter sapere con chi parlare se ha un problema. Il suo interlocutore dovrebbe avere il potere di risolverlo, e in caso contrario il cittadino dovrebbe avere la possibilità di mandarlo a casa alle successive elezioni. Tutto ciò non avviene e non avverrà fino a quando non si riuscirà a trasferire poteri in maniera massiccia dal comune ai municipi, che oggi sono quasi privi di deleghe e non competono, come sarebbe necessario, al rialzo tra di loro.

C'è, infine, un enorme problema di visione strategica. Se si chiede a un qualunque cittadino o anche a un amministratore di Roma qual è il piano futuro della capitale, quello resterà a bocca aperta. Perché il piano non c'è e sembra strano addirittura porsi questo obiettivo. Ma se Roma deve ricominciare a muoversi, bisogna aver chiara la direzione, perché non esistono venti favorevoli per chi non sa dove navigare. Se si vanno a chiedere risorse al governo centrale, bisogna saper dove si guarda e con quali propositi. Gli asset ci sono, ma occorre gestirne concretamente il riposizionamento. A mio avviso la nostra capitale dovrebbe diventare l'emblema mondiale della qualità della vita, simbolo universale di cultura, creatività, gastronomia, benessere e turismo, ma anche di innovazione centrata sull'uomo. Quo vadis?, ci si chiedeva un tempo in queste latitudini. Allora la risposta era chiara a tutti. Oggi, molto meno.

La Capitale d'Italia è una seria questione nazionale ed è arrivato il momento che il Governo dia il suo fondamentale contributo.

* Presidente

Centro Economia Digitale

