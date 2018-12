Ultrà morto, parla la mamma di Dede: «Non lo giustifico ma riposi in pace»

«Non lo giustifico, ma riposi in pace», scrive in uno sfogo su facebook la madre di Daniele Belardinelli, l'ultrà morto investito negli scontri prima di Inter-Napoli a Milano. «Mio figlio è morto da un giorno, nessuno può avere idea di cosa posso provare, è indescrivibile. Vi prego basta. Daniele deve riposare in pace», inizia il post.

«Sono la mamma di quel ragazzo che è morto negli scontri tra ultrà, leggo che era un delinquente, i telegiornali lo dicono, i social lo dicono», continua, «ma io sono sua madre, quella che l'ha tenuto tra le braccia con amore e visto crescere».



Ultimo aggiornamento: 14:05

