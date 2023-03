Ufo avvistati a Salerno, fenomeno «straordinario» nei cieli: «Oggetti che si illuminano, non c'è spiegazione»

Avvistamento Ufo nei cieli di Salerno. Ne dà notizia il Centro Ufologico Mediterraneo, definendo «straordinario» il fenomeno per la particolarità degli oggetti non identificati e la loro difficile interpretazione. A filmare gli Ufo, o presunti tali, un salernitano alle ore 7.10 del 14 marzo: «Stavo fumando in balcone e ho visto in lontananza quelli che inizialmente avevo scambiato per uccelli - scrive nella mail inviata al CUFOM -. Visto che erano più scuri dei gabbiani che popolano questa zona, credevo fossero delle poiane, altro tipo di volatile, ma, mano a mano che si avvicinavano, ho capito che erano qualcos'altro».

La descrizione dell'avvistamento

A colpire l'osservatore, che ha filmato l'avvistamento con il cellulare, è stata la traiettoria non lineare degli oggetti, ma anche il fatto che questi si sono illuminati su un lato. «All'inizio abbiamo pensato a dei volatili, a palloncini o, al limite, ad un gruppo di droni - spiegano dal CUFOM -, Quando, però, il testimone ha utilizzato lo zoom del suo cellulare, ci siamo resi conto che era qualcosa di decisamente diverso ed insolito. Gli oggetti si muovevano non mantenendo mai la stessa posizione, quasi un balletto, alcune volte sembrando attorcigliati a vicenda. Non erano fermi e il movimento è in orizzontale e regolare, pur nel turbinio di scambio di posizione tra loro».

Poi un fenomeno ancora più insolito: «Dopo qualche minuto, uno degli “ufo”, così li dobbiamo chiamare, si è illuminato da un lato, poi anche un altro ha fatto la stessa cosa, fino ad un punto in cui si sono illuminati tutti. Uno spettacolo incredibile. Ad un certo momento lo strano groviglio è passato sulla verticale del punto di ripresa ed il testimone è stato bravo a riprendere il passaggio nonostante l’inquietante situazione. Nel campo visivo, alcune volte, si vede anche il balcone da cui è stato ripreso l’insolito spettacolo».

La possibile spiegazione

Ma di cosa si tratta dunque? Il Centro Ufologico Mediterraneo garantisce di aver effettuato numerose verifiche, sia sulle immagini che formulando ipotesi. Nessuna però ha prodotto risultati soddisfacenti. «Tra le ipotesi razionali possibili, abbiamo considerato palloni legati tra loro da un filo, ipotesi che tutto sommato può anche starci, ma che appare forzata. Anche ammesso che si trattasse di palloni, come mai poi emettono quelle strane luminosità simili addirittura a fiamme? Premesso che, da approfondite analisi delle immagini, anche con appositi filtri, non si scorgno fili, constatiamo che, ad un certo punto, si ha l’impressione che gli oggetti prendano letteralmente fuoco, però senza rilasciare fumo».

Esclusa anche l'ipotesi che si tratti di droni: «No, visto il comportamento degli oggetti e lo svolgimento dell’avvistamento. Infatti i droni non fluttuano, ma hanno un movimento diverso facilmente riconoscibile; i droni hanno colori del tutto diversi, sono obbligati, in volo, ad avere le luci di accese; dovevano essere quattro droni con un guidatore particolarmente abile nel farlo intrecciare nei movimenti, mentre gli oggetti, invece, sembrano legati da un filo che non c’è».