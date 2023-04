Incidente fra auto e moto, ragazza di 19 anni muore a Udine

Uno schianto, due feriti e una giovane vita spezzata, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 sull'ex strada provinciale 1 a Verzegnis, in provincia di Udine, lungo la viabilità che porta a Sella Chianzutan dopo l’abitato di Chiaicis.

A perdere la vita è stata una ragazza di 19 anni, Martina Socciarelli, originaria di Perugia ma residente a Verzegnis: non ha avuto scampo dopo lo scontro tra la motocicletta su cui viaggiava e un'auto. A bordo di quest'ultimo mezzo, c'erano invece altri due giovani tra cui un ventenne, entrambi trasportati all'ospedale di Tolmezzo per le ferite riportate. I Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo stanno accertando le cause dell'incidente, ancora poco chiare.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno quindi mobilitato l'equipaggio di un'ambulanza da Tolmezzo e l'elicottero di soccorso, attivando anche i Vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario.

Giunto sul luogo dell'incidente, il personale medico infermieristico ha avviato una lunga manovra di rianimazione nel tentativo di salvare la vita della motociclista. Ma si è dovuto presto arrendere, non potendo fare altro che dichiararne il decesso.

Annullata gara storica di auto in segno di lutto

A seguito del tragico accaduto, gli organizzatori della competizione motoristica "Verzegnis-Sella Chianzutan", la più antica cronoscalata del Friuli Venezia Giulia, hanno deciso di annullare la manifestazione in segno di lutto: la gara si sarebbe dovuta svolgere il prossimo fine settimana, lungo il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente.