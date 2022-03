Guerra in Ucraina, i nuovi malware e una guida per difendersi dal caro bollette. Cosa c'è su MoltoFuturo domani in edicola

È un conflitto, quello in Ucraina, che si combatte anche con attacchi hacker. Gli esperti spiegano che si sta assistendo a una trasformazione della strategia, passando dalla classica richiesta di riscatto alla distruzione delle infrastrutture. E fondamentale è proteggere le infrastrutture che custodiscono i dati delle singole nazioni, che sono anche i nostri dati. Gli attacchi cyber sono aumentati già prima della guerra, molti contro le banche e i centri di comunicazione, e si assiste a un cambio di strategia. Ora l’obiettivo è mandare in crash i siti web e quello che si sta usando in Ucraina è un nuovo malware, che spazza via i dati delle vittime. Parte da qui MoltoFuturo, inserto giovedì 17 marzo in omaggio con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia) e online sui rispettivi siti internet.

Si parla anche di energia. Diamo uno sguardo allo scenario italiano dell’approvvigionamento e della produzione di gas da qui al 2030. Ma guardiamo anche all’oggi, al caro bollette, con una guida a come difenderci dai rincari.

Sbarchiamo sulla luna. E lo facciamo virtualmente curiosando tra i progetti messi a punto dalle case automobilistiche per muoversi sulla superficie lunare, ora che è ripresa la corsa all’esplorazione del satellite. E scopriamo così che, in questo campo, la tecnologia “terrestre” è in vantaggio su quella extra orbitale. Non solo moda, non solo cooking.

Influencer crescono anche nel verde. Dal giardino all’orto domestico, il verde fa tendenza in tutte le sue declinazioni. Da Facebook a TikTok e a Instagram sono sempre più numerosi i creatori di contenuti che hanno a che fare con la vita di campagna.