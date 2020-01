Donna di 24 anni investita e uccisa da un treno merci alla stazione di Fano

24enne la notte scorsa è stata investita sulla linea ferrovia Adriatica, nei pressi della stazione di Fano, in provincia di Pesaro. Erano le 3.56 quando il macchinista del treno Bari Lamasinata-Bologna Interporto ha avvertito un urto all'ingresso della stazione di Fano. Dopo essersi fermato per un controllo lanciando l'allarme, il treno è ripartito. Sulla linea ferroviaria è stato poi trovato il corpo della donna, la circolazione è stata sospesa fino alle 6. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti la Polfer, la polizia scientifica

Travolta e uccisa da un treno merci alla stazione. Una donna, ma non è chiaro se si tratti di un gesto volontario della vittima o di una fatalità.Il traffico ferroviario era stato temporaneamente sospeso e poi è ripreso regolarmente. Secondo una prima ricostruzione, anche in considerazione delle condizioni del corpo tali da non permettere neanche il minimo riconoscimento, la persona è stata investita in pieno dal convoglio.