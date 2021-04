Ucciso ad Avellino da figlia e fidanzato, lui accusa lei: «Il piano omicida era di Elena»

Nuovi dettagli choccanti nel caso di Aldo Gioia, l'operaio che è stato ucciso ad Avellino dalla figlia aiutata dal fidanzato. L'interrogatorio di garanzia dei due giovani è previsto in carcere per domani, giornata nella quale il pm Vincenzo Russo conferirà l'incarico per eseguire l'autopsia. Ma oggi, agli agenti della Squadra Mobile di Avellino, Giovanni Limata ha reso piena confessione. Il giovane di 23 anni, tossicodipendente, uno dei due protagonisti dell'omicidio, del 53enne operaio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ad Avellino, avrebbe dichiarato, secondo quanto si apprende, che il piano per sterminare l'intera famiglia, con l'uccisione programmata anche della madre e della sorella della giovane, sarebbe stato messo a punto e fortemente voluto proprio da Elena. Una vicenda che sembra assomigliare sempre più a quella di Erika e Omar.

