Ucciso e fatto a pezzi da moglie e figli a Giffoni: i familiari di Ciro Palmieri incastrati da un video

Lo scorso 30 luglio Monica Milite aveva denunciaro la scomparsa del marito presso il comando dei carabinieri di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Dopo più di due settimane la moglie della vittima è stata fermata dai carabinieri, insieme a due suoi figli, di cui uno minorenne. Tutti e tre sono indiziati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e di occultamento di cadavere. La vittima si chiamava Ciro Palmieri, 43 anni, faceva il panettiere a Valle Piana.

APPROFONDIMENTI SALERNO Foto LANCIANO Bidella impiccata, le indagini 3D: non è stato il marito LA TESTIMONIANZA Venezia, accoltella la moglie e si uccide.

Anziana originaria di Sabaudia uccisa dal marito in provincia di Ferrara

Denunciò la scomparsa del marito: il racconto della donna

Quando si era recata a depositare la denuncia, la donna aveva raccontato agli agenti del comando nel salernitano che non aveva più notizie del marito da ore. Nell'ambito delle indagini i caribinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dal quale è emerso che l'uomo sarebbe stato colpito in maniera cruenta dalla moglie e dai figli nel corso di una lite. Gli inquirenti in una nota hanno dichiarato come Il racconto della donna non risultasse molto chiaro, tanto da averli insospettiti.

Così dopo il racconto poco credibile della moglie della vittima, i carabinieri hanno immediatamente deciso di visionare le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. Sono emersi aspetti agghiaccianti. Secondo gli inquirenti. la moglie, Monica Milite, avrebbe ucciso il marito insieme al figlio Massimiliano e all'altro figlio, di 15 anni, mentre il più piccolo, di 11, ha assistito «sbigottito e attonito» alla scena, come sottolinea la procura.

La vittima sarebbe stata colpita più volte. Colpi inferti anche quando era a terra, ormai inerte. Dopo l'omicidio all'uomo sarebbe stata addirittura amputata una gamba infilata poi in un sacchetto di plastica. Al momento sono in corso le ricerche del cadavere. Gli investigatori stanno setacciando, con la collaborazione dei vigili del fuoco e soccorso alpino, un dirupo sulle montagne di Giffoni. Gli investigatori stanno lavorando anche per stabilire le cause che hanno scatenato la violenta lite poi sfociata nella brutale aggressione.

La ricerca del cadavere di Ciro Palmieri

In questo momento sono in corso le attività di sopralluogo per tentare l'opera di recupero del cadavere di Ciro Palmieri. Gli indagati hanno indicato il luogo in cui si sono sbarazzati del corpo, una zona di campagna a ridosso della strada provinciale 25 che collega Giffoni Valle Piana a Serino, in provincia di Avellino. Sul luogo sono presenti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, i vigili del fuoco e specialisti del nucleo speleologico. La strada al momento è stata interrotta.

Barbara Corvi, la scomparsa e 13 anni di misteri ad Amelia: sette testimoni per la verità