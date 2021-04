Si scaglia contro i carabinieri con un'accetta dopo l'inseguimento, ucciso a colpi di pistola

Un incredibile inseguimento che ha avuto un epilogogo tragico in Trentino a Pilcante, frazione di Ala. Un uomo è stato ucciso da un proiettile esploso dall'arma di ordinanza di un carabiniere. L'uomo, un pregiudicato di 44 anni, non si sarebbe fermato all'alt dei militari durante un controllo stradale. È quindi scattato un inseguimento e il 44enne si è dileguato. I carabinieri sono comunque riusciti a risalire alla sua abitazione e si sono presentati alla porta: l'uomo li avrebbe accolti impugnando un'accetta e poi si sarebbe scagliato sull'auto e sui militari. In questo frangente uno dei carabinieri ha esploso un colpo che l'ha ucciso.

