Uccio De Santis, il comico in ospedale dopo l'incidente: sarà operato alla scapola

Il comico Uccio De Santis sarà operato alla scapola. É ricoverato al policlinico di Bari dopo un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto la notte del 31 dicembre mentre era diretto a uno spettacolo in piazza. Il comico sarà sottoposto a un «trattamento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della scapola sinistra», comunica in una nota il policlinico precisando che il paziente è «affetto da una frattura pluriframmentaria scomposta da scoppio della scapola sinistra con importante versamento periarticolare».

Uccio De Santis, il comico in ospedale dopo l'incidente: «Salvo per miracolo, il pubblico mi aspettava in piazza»

Il comico «in assenza di complicanze, potrà essere dimesso verosimilmente pochi giorni dopo l'intervento, e inizierà un periodo di riabilitazione, con tempi di recupero variabili tra i 30 e 40 giorni». «Sto bene, è stato tutto perfetto», afferma De Santis ricordando che «la caposala del pronto soccorso è stata straordinaria. Quando succedono queste cose ti rendi conto che c'è tanta gente che in queste giornate di festa lavora, lasciando le famiglie: non posso che ringraziarli». Anche il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, ringrazia «di cuore gli straordinari professionisti del pronto soccorso» che «con il loro entusiasmo e la loro competenza hanno dato tranquillità al nostro Capodanno». Il giorno dopo l'incidente il comico ha postato su Facebook la foto della macchina distrutta dicendo che è salvo per miracolo e scusandosi con il pubblico che lo aspettava in piazza.





