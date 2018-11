Uccide la moglie e poi cerca di farla finita tagliandosi le vene a Savona

Un nuovo femminicidio, questa volta in provincia di Savona. Un uomo ha ucciso la moglie e subito dopo ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene. È avvenuto a Boissano. Ad avvisare i soccorsi e le forze dell'ordine un amico, contattato dall'uomo subito dopo il gesto.LEGGI ANCHE: Catania, donna sgozzata nella sua casa di villeggiatura, l'ex fidanzato della figlia confessa: «Sono stato io» LEGGI ANCHE: Notte Rossa contro il femminicidio 12 storie per dire no alla violenza