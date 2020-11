Padova, uccide la moglie con una coltellata al petto e chiama i carabinieri «Era incinta del quarto figlio»

Cadoneghe (Padova) - Uccide la moglie con una coltellata al petto, usando un coltello da cucina. Omicidio, o meglio, un altro femminicidio e proprio nel giorno contro la violenza sulle donne, si è consumato fra le mura di una casa a Cadoneghe, in provincia di Padova, nella notte fra il 24 e il 25 novembre. Dopo aver ucciso la moglie, il marito ha telefonato ai carabinieri, confessando il fatto. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che la vittima in passato avesse denunciato il comportamento violento del marito, per poi ritrattare la denuncia. La vittima, mamma di tre figli di 9, 7 e 4 anni, era incinta del quarto figlio.

Le indagini

Non si sa cosa abbia scatenato la furia del magazziniere marocchino 39enne, Jennati Abdelfettah, che cosa lo abbia portato a scagliarsi armato di coltello contro la donna che aveva sposato, la 30enne connazionale Abioui Aycha, e a colpirla a morte. Sul caso indagheranno i carabinieri, intervenuti sul posto proprio dopo la chiamata dell'omicida, con il sostituto procuratore di turno e il medico legale. Una volta arrivate, le autorità hanno trovato il corpo senza vita della donna riverso sul letto. Il marito omicida è stato arrestato, sul corpo della moglie trentenne è stata disposta l'autopsia.

Tre figli

I tre figli che abitavano con la coppia, di 9, 7 e 4 anni, sono stati affidati a un'amica della madre che abitava vicino a loro. La vittima era incinta del quarto figlio.

Gelosia

A scatenare la violenza sarebbe stato uno scatto di gelosia: in passato sembra che la moglie avesse denunciato il comportamento violento del marito, ma poi aveva ritrattato.

