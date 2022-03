Treviso, uccide la moglie a coltellate e si impicca ​in garage: i corpi scoperti dalla figlia

Tragedia a Casale sul Sile, un piccolo comune della provincia di Treviso in Veneto. Un uomo ha ucciso a coltellate la moglie e poi si è suicidato impiccandosi. Ad avvisare i Carabinieri è stata la figlia della coppia. La 35enne, non avendo notizie dei genitori da un paio di giorni, si è recata nell'abitazione degli anziani dove ha scoperto quanto accaduto. I carabinieri hanno trovato la donna sul letto matrimoniale con una ferita all'addome e il coltello a terra. Il padre invece è stato trovato impiccato in garage. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi che hanno scatenato l'omicidio suicidio.

