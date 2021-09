Uccide la moglie a coltellate e chiama i carabinieri: l'uomo soffriva di depressione

Giovedì 9 Settembre 2021, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 18:36

Ancora un femminicidio: nel Cagliaritano un uomo di 67 anni, Paolo Randaccio, ha ucciso a coltellate la moglie Angelica Salis, 60enne, e poi ha chiamato i carabinieri. Il fendente fatale ha colpito la donna al collo. L'omicidio è avvenuto oggi al numero 49 si via Sarcidano a Quartucciu, un piccolo comune della città metropolitana di Cagliari.

Dopo l'aggressione, l'uomo ha chiamato i carabinieri, ma quando i medici del 118 sono arrivati in casa non hanno potuto fare nulla: la donna era già deceduta. Sul posto stanno indagando le forze dell'ordine della Compagnia di Quartu Sant'Elena e del Comando provinciale di Cagliari, anche per capire la causa che ha scatenato questo folle gesto.

Coltellate anche al collo

La vittima è stata raggiunta da diverse coltellate una delle quali, forse mortale, al collo.

L'uomo soffriva di depressione

Da quanto si apprende la donna da tempo soffriva di depressione. L'uomo è stato fermato per omicidio volontario e adesso si trova nella caserma dei carabinieri di Quartu.