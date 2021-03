Cosenza, uccide il fratello di 45 anni investendolo con l'auto: ricercato dai carabinieri

Avrebbe ucciso suo fratello investendolo con la macchina. Accade a Mongrassano (Cosenza), dove un uomo è al momento ricercato per aver ucciso il proprio fratello di 45 anni. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano e, stando a una prima sommaria ricostruzione, l'uomo era alla guida di un'auto di grossa cilindrata, una Bmw scura e con targa straniera. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe investito il fratello passando sul corpo più volte davanti agli occhi di alcuni passanti. Per poi, subito dopo, sfrecciare via con l'auto abbandonando il luogo dell'omicidio. La vittima è morta sul colpo: ad avvisare i carabinieri sono stati gli stessi passanti che hanno assistito all'omicidio.

APPROFONDIMENTI TERAMO Taglia il braccialetto elettronico e scappa: ricercato per tentato... OMICIDIO CIAMPINO Ciampino, uccide il fratello con un "tirapugni ROMA Ostia, durante una lite uccide a coltellate il fratello (Foto di Mino... MILANO Milano choc, anziana con alzheimer strangolata a morte dal marito:...

Ciclista falciato da un'auto, Alessio Fallocco morto dopo una settimana

Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA