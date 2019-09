Uccide il cane della vicina perché abbaia troppo: il pm chiede 2 mesi per il 79enne

Prima c'erano state le minacce: il cane abbaiava troppo e disturbava. Una storia che doveva finire, in un modo o nell'altro. Poi, all'improvviso, quelle parole si erano tramutate in realtà il 10 ottobre 2013. L.M., 79 anni, residente a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia, alla vista del cane della sua vicina di casa a passeggio lungo la strada che costeggia la sua abitazione, aveva accelerato e puntando la propria macchina in direzione del cane - un meticcio di piccola taglia - lo aveva investito, lasciandolo senza vita sul ciglio della strada e proseguendo la sua corsa. Senza fermarsi. E senza nemmeno modificare la traiettoria dell'auto, nonostante la stessa proprietaria del cagnolino avesse più volte segnalato la presenza dell'animale sulla strada.

Il cane abbaia all'alba, ​trovano sulla porta un cartello: «Se non smette ci penso io»

L'amore per i cani si eredita perché è scritto nel Dna: la ricerca su 35mila coppie di gemelli



© RIPRODUZIONE RISERVATA