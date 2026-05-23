Ubriaco e drogato alla guida travolge due sorelle sulle strisce uccidendone una, il gip si riserva sul carcere

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Ubriaco e drogato al volante ha travolto due sorelle uccidendone una. Per lui il pm ha chiesto il carcere. Il gip si è riservato sulla misura da adottare.

Ha risposto a tutte le domande del gip «per quel che è il suo ricordo» dell'incidente l'uomo di 39 anni che la sera del 20 maggio ha travolto due anziane di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano, uccidendo la più anziana e ferendo gravemente la minore per poi fuggire senza prestare concorso.

Ubriaco investe e uccide anziana, gip si riserva sul carcere

Per l'uomo, risultato positivo all'alcol test e all'assunzione di stupefacenti quando si è costituito alla Polizia locale su suggerimento dei genitori, il pm ha chiesto il carcere. È accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti.

«Il mio assistito - ha spiegato il suo difensore Paolino Ardia - è estremamente provato, perché sente enormemente la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni, che hanno coinvolto in maniera fatale delle persone inermi e inconsapevoli».

Chi era la vittima

La vittima, Alfonsa Curiale, era a Milano per prendersi cura della sorella residente in Lombardia, che stava male.

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Era arrivata nel capoluogo lombardo da Joppolo Giancaxio (Agrigento) dove era stata a lungo direttrice della biblioteca comunale.