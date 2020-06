Ubriaco alla guida dell'auto con moglie e due figli piccoli a Bergamo: aveva bevuto 7 volte il consentito

Aveva bevuto alcol sei volte oltre il limite ma ugualmente guidava trasportando in auto moglie e bambini. Per questo un ubriaco di 53 anni, di Clusone (Bergamo), è stato denunciato a piede libero dai carabinieri, che gli hanno anche ritirato la patente. Il suo tasso alcolico è risultato pari a 3,52 grammi per litro, sette volte il consentito.

L'uomo era stato notato da una pattuglia in servizio mentre procedeva con la propria Renault Clio in modo incerto e zigzagante. Per questo motivo è stato fermato e controllato in via Manzoni a Clusone. Sull'auto c'erano anche la moglie e i due figli minori. Alla contestazione mossagli dai carabinieri, l'uomo ha detto di aver bevuto solo un caffè corretto.

