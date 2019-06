Ubriaca travolge e uccide con l'auto due ventenni davanti alla discoteca: nel sangue alcol 5 volte oltre al limite

Tragedia nella notte. Due giovani sono morti alle porte di Piacenza dopo essere stati travolti da un'auto, fuori da una discoteca. Le vittime, due amici di 20 e 22 anni, stavano camminando a piedi lungo la strada e sono deceduti sul colpo. L'auto che li ha investiti, un'utilitaria guidata da una ragazza ubriaca di 30 anni, è poi finita fuori strada, distrutta a causa dell'impatto, a oltre cento metri di distanza.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla Statale 45 e le due vittime sono due ragazzi albanesi. Quando è successo sono accorsi diversi loro amici, usciti dal locale non appena si sono accorti della tragedia. La strada è stata chiusa al traffico. Gli investigatori stanno sentendo i testimoni.

Arrestata investitrice: era ubriaca. È stata arrestata per omicidio stradale plurimo la ragazza di 30 anni che, secondo la Polstrada, era alla guida della Renault Twingo che alle 4 ha travolto e ucciso due giovani all'uscita di una discoteca di Piacenza. Dagli accertamenti al pronto soccorso, dove si trova ancora in stato di choc, è risultato che nel sangue aveva un tasso alcolico di 2,44 grammi per litro, cinque volte oltre il limite. Proseguono gli accertamenti: alcuni testimoni hanno riferito che a bordo c'era un'altra persona, scappata.

