Covid, stop a vendita U-Mask come dispositivo medico. Il ministero: potenziali rischi per salute

Stop alle U Mask. Il ministero della Salute ha disposto «il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Mask Model 2» e «l'adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto» dal mercato. Decisione presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato al Ministero che le mascherine U-Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio «privo di autorizzazione», sottoscritta da un soggetto senza laurea. Il Ministero evidenzia i «potenziali rilevanti rischi per la salute» derivanti «dall'assenza di un regolare processo valutativo». A Milano si indaga per frode nell'esercizio del commercio.

