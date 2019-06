Tweet razzisti, sostituito commissario di maturità. Scrisse: «Spero travolgano il negro in bici»

Bufera a Pavia su un professore che su Twitter ha scritto il seguente messaggio: «Anch'io ho incontrato una risorsa "negro" sulla tangenziale ovest di Milano che andava in bicicletta sulla corsia di emergenza contromano. Spero che l'abbiano travolto». Si tratta di Carlo Gallarati, per 35 anni insegnante all'istituto «Volta» di Pavia, ora in pensione. Il preside del liceo scientifico Copernico di Pavia lo ha segnalato all'Ufficio Scolastico provinciale poiché Gallarati è presidente di commissione alla maturità designato per due classi dell'istituto.

Ora il prof-commissario, designato per due classi del liceo scientifico "Copernico" di Pavia, sarà sostituito. A deciderlo è stato l'Ufficio scolastico regionale, dopo la segnalazione del caso da parte del preside del liceo all'Ufficio scolastico provinciale. Il nuovo presidente sarà nominato nei prossimi giorni. Inutile la sua difesa: «Su Twitter scrivo come cittadino libero e commento notizie postate da altri; chi mi conosce, sa che sono un bravo insegnante».

“«Spero abbiano travolto quel negro in bici»: a #Pavia Tweet #razzisti del commissario di maturità".

Il preside del liceo scientifico «Copernico» ha segnalato all’UST il caso del presidente di commissione @carlogallarati https://t.co/DADH4idHeS #11giugno pic.twitter.com/esbso2cLzZ — ANPI Brescia (@AnpiBrescia) 11 giugno 2019

Roma, abusi sessuali alla Sapienza: professore molestava le allieve, sospeso Il caso è venuto a galla dopo che il tweet inciminato, insieme ad altri messaggi dal tono omofobo e razzista, sono stati notati da alcuni docenti e studenti della scuola. A darne notizia è, oggi, il quotidiano La Provincia pavese. Il preside Mauro Casella ha avvisato l'Ufficio Scolastico. Roma, la rete di pusher dei licei: la base al Virgilio. Indagati 22 studenti Il prof, ingegnere di Broni (Pavia), si è difeso: «Sono stato insegnante 35 anni anche in una scuola serale, con tanti stranieri: non ho mai avuto problemi con loro. Su Twitter scrivo come cittadino libero e commento notizie postate da altri. Chi mi conosce, sa che sono un bravo insegnante».

