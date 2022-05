Turista per sempre a Vicenza, con 5 euro vince 20 milioni in 20 anni. Caccia al fortunato

Turista per sempre con un gratta & vinci da 5 euro: è accaduto domenica scorsa - 22 maggio - a Torri di Quartesolo. Il vincitore si è portato a casa quasi 2 milioni di euro. «Sono incredula - ha raccontato a clienti e amici Wilma Bonora, titolare dell’edicola Punto Torri di via Roma - è la prima vincita di questo tipo da me. Finora erano stati vinti al massimo mille euro, mai così tanti soldi».

Caccia al fortunato

«Un uomo di mezza età qui della zona - spiega la titolare - che si ferma da me un paio di volte al mese. Ha preso un gratta e vinci, un “New turista per sempre” e ha iniziato a grattare. Prima il primo gioco, poi il secondo. Mano a mano che saltavano fuori le scritte “Turista per sempre” mi si è avvicinato e mi ha chiesto se era vero perché non riusciva a capacitarsene. Ho controllato più volte e gli ho fatto le congratulazioni».

Tornato a casa nel pomeriggio il fortunato neo milionario ha richiamato la titolare dell’esercizio. «Non riusciva a crederci e alla fine ha fatto venire i dubbi anche a me. Così lunedì lui è andato in banca e ha verificato: la vincita era vera».