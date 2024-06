Mercoledì 5 Giugno 2024, 05:45

Non solo per le spiagge, con i tramonti da immortalare, o per le colline con i borghi da raggiungere lungo i sentieri, l’Italia piace sempre di più anche per le opere custodite nelle grandi città. Il record storico toccato nel 2023 per arrivi e presenze nelle strutture ricettive del Paese, come certificano i dati del ministero del Turismo e dell’Istat - rielaborati utilizzando le statistiche della Polizia di Stato presenti sulla piattaforma “Alloggiati web” – fa ben sperare anche per i prossimi anni: tra il 2019 e il 2023 gli arrivi nelle strutture ricettive italiane crescono di 3 milioni di unità (+2,3% rispetto al 2019), le presenze turistiche aumentano di 14,5 milioni (+3,3%) e sono circa 16 milioni gli arrivi in più rispetto al 2022 (+13,4%) e oltre 39 milioni le presenze (+9,5%).

A conti fatti, si stima che l’anno scorso siano stati oltre 134 milioni gli arrivi e 451 milioni le presenze negli esercizi ricettivi presenti da nord a sud. Dati che fanno sorridere ma che al tempo stesso, per alcune realtà, sollevano il problema inverso dell’overtourism, il sovraffollamento turistico che affligge soprattutto le città simbolo - Roma, Milano, Firenze e Venezia in testa - ma anche quelle località come Rimini, con un turismo decisamente più stagionale.

E se è vero che i vacanzieri italiani non rinunciano a una vacanza, anche se breve, in una località della nostra Penisola, sono comunque gli stranieri i turisti che sembrano apprezzare di più le meraviglie, anche quelle più nascoste, del nostro Paese: nel 2023 il 52,4% dei turisti vengono infatti da altri Paesi. Non a caso, stando ai dati ufficiali Eurostat, nel 2023 l’Italia è la seconda destinazione per presenze internazionali (e totali) in Europa, e continua ad essere tra le mete turistiche più ambite dai viaggiatori tedeschi con circa 12,5 milioni di viaggiatori, ossia il 14,5% sul totale internazionale. Le nazionalità di provenienza degli altri turisti, come riporta Bankitalia, per circa il 34% è comunque extra Ue; sono in ripresa i flussi turistici dalla Cina e dal Giappone, ancora marginali nel 2022, mentre continua l’aumento dei flussi dagli Usa, in forte crescita anche Brasile e Australia.

IN RIPRESA

Intanto, con i flussi turistici sempre più in crescita, possono tirare un sospiro di sollievo sia il settore extra-alberghiero (più dell’11% di presenze rispetto al 2022), sia quello alberghiero (+8,1%). Ma a trarre vantaggio dai nuovi arrivi non sono solo le località turistiche più note. Quasi a sorpresa, infatti, possono contare su una presenza di vacanzieri, sempre più in aumento, anche Lazio e Lombardia, le due regioni che crescono maggiormente rispetto al 2022, grazie soprattutto all’incremento delle presenze turistiche a Roma e Milano. «L’Italia sta tornando a occupare il posto che merita nel panorama mondiale del turismo», spiega la ministra del Turismo Daniela Santanchè, secondo la quale se il turismo è un comparto che cresce più di altri, lo si deve «alla capacità degli imprenditori di esaltare il meglio che l’Italia può offrire e di un esecutivo che crea le migliori condizioni per permettere alle imprese di operare con la massima efficacia. I provvedimenti sul turismo, insieme alla professionalità espressa dagli operatori del settore, hanno determinato un netto cambio di marcia dall’impatto senza precedenti». Gli aumenti delle presenze, però, sono ancora a macchia di leopardo: in termini di variazioni rispetto al 2022, come riporta il ministero del Turismo, le regioni che registrano un incremento superiore alla media nazionale (+9,5%) sono il Lazio (+25,3%), la Lombardia (+16,8%), la Sicilia (+13,9%), la Campania (+13,3%) e la Valle d’Aosta (+11%). Si tratta di aumenti dovuti soprattutto alla ripresa dei flussi turistici nelle grandi città. Qualche regione rimane però ancora indietro.

CON IL FRENO A MANO

Dal rapporto del ministero si osserva, infatti, una crescita più contenuta, con valori inferiori a 3 punti percentuali, nelle Marche (+0,6%), in Abruzzo (+2,2%) e in Emilia-Romagna (+2,7%). Una ripresa a doppia velocità viene fuori anche se si mettono a confronto i dati del 2023 rispetto a quelli del 2019, cioè ai valori registrati prima della pandemia: tra le regioni in cui le presenze turistiche sono aumentate di più - con incrementi superiori al 10% e quindi molto più ampi rispetto alla media nazionale (3,3%) – ci sono il Lazio, la Lombardia e la Sicilia. Anche in questo caso, alcune aree del paese, da nord a sud, arrancano: non hanno infatti recuperato i livelli del 2019 il Molise (-2%), l’Emilia-Romagna (-2,9%), il Piemonte (-3,2%), la Toscana (-4,3%), la Campania (-8,7%), la Basilicata (-15,1%) e la Calabria (-18,3%). «Ora, però, la sfida – rimarca Santanchè - non è solo quella di aumentare il numero delle presenze, quanto piuttosto di puntare sempre più su un turismo di qualità, e quindi su offerte turistiche in grado di soddisfare, in modo sostenibile, ogni tipo di esigenza. Ciò significa gestire i flussi e incentivare la nascita di hotel, anche di lusso, per poter innalzare il livello della nostra offerta affinché non sia solo mordi e fuggi, ma possa proporre ai turisti esperienze immersive e attirare più risorse sui nostri meravigliosi territori».