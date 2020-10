Turismo in crisi: «Passato lo choc Covid, resta la recessione. Recovery fund ultimo treno»

Nuova calo per l'indice di fiducia del viaggiatore italiano calcolato mensilmente da Swg per conto di Confturismo-Confcommercio. A settembre ha messo a segno il settimo risultato consecutivo pesantemente al di sotto dei valori pre-Covid: 57 punti (su scala da 0 a 100), 12 in meno rispetto a settembre 2019. Un dato che non è tra i peggiori ma che evidenzia come « la domanda sembra avere sì superato lo choc del Covid-19, ma assestandosi su valori notevolmente più bassi rispetto al passato». È quanto si legge in una nota di Confcommercio-Confturismo. «In un contesto che di giorno in giorno si aggrava anziché migliorare, le misure di sostegno al turismo attualmente disponibili non sono assolutamente sufficienti», commenta il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patané.

Infatti il dato di settembre, si legge nella nota, «non è l'unico segnale di allarme. L'indice ha fatto registrare, tra febbraio e maggio di quest'anno, valori ben più al di sotto delle medie di stagione; tuttavia da luglio l'andamento dell'indice torna ad avere le stesse oscillazioni dell'anno precedente ma sempre, sistematicamente, con 10-12 punti in meno». Se a ciò aggiungiamo, prosegue Confocommercio, «che si va verso l'inverno, stagione in cui, anche per motivi climatici, è di norma sensibile la domanda di destinazioni intercontinentali da parte degli italiani, e che la crisi dei flussi turistici di origine estera non accenna minimamente ad affievolirsi, complici anche le ipotesi di recrudescenza dell'epidemia da più parti annunciate, tutti gli indicatori convergono verso la stessa direzione: quella della crisi strutturale».

Unica notizia positiva, prosegue la nota, «è la ripresa di interesse per le città d'arte, città e piccoli borghi nella programmazione degli italiani per gli short break autunnali: nulla di paragonabile a vacanze vere e proprie, dato che si tratta di piccole pause di 2-3 giorni al massimo, ma per queste mete, che continuano a essere colpite pesantemente dalla mancanza di turismo straniero (arrivi e presenze -95% tra marzo e giugno) si tratta di un piccolo segnale di incoraggiamento».

E nei programmi di viaggio dei connazionali continua a esserci molta Italia per i prossimi mesi. «Il turismo domestico rappresenterà il 92% del totale (era il 76% a settembre 2019), e comincia ad affacciarsi la voglia di Natale con il Trentino Alto Adige in seconda posizione. Per l'8% che invece risponde che sceglierà destinazioni estere, scompaiono mete classiche - come Stati Uniti, Mar Rosso ma anche Regno Unito - a vantaggio di Germania e Austria», prosegue l'indagine Confcommercio-Confturismo.

«È necessario -prosegue Patanè- che il Governo riconosca il ruolo del turismo e recuperi pienamente le sue potenzialità, soprattutto per ottenere e indirizzare al meglio i fondi del Recovery Fund che rappresentano l'ultimo treno per il rilancio del settore. Siamo leader del turismo mondiale e dobbiamo agire da leader anche in questo momento. Ad esempio sottoponendo tutti i turisti in uscita e al ritorno a test Covid rapidi, per riaprire in sicurezza i flussi internazionali, e sollecitando gli altri Paesi a fare lo stesso: così potrà ripartire il turismo tanto incoming quanto outgoing. In mancanza di questo presupposto ogni intervento fatto fino ad ora sarà stato inutile».

