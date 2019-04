Tunisino strangola la compagna e chiama la polizia

Tragedia a Palermo. Un uomo, un cittadino tunisino, ha strangolato la sua compagna, una donna italiana, e subito dopo ha chiamato la polizia per costituirsi. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Palermo nell'abitazione della coppia, in via Antonino Pecoraro Lombardo, nel quartiere Zisa. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia.

La vittima è una donna di 53 anni, Elvira Bruno; l'assassino è il marito, Moncef Naili, di 54 anni, un cittadino di origini tunisine che vive da diversi anni a Palermo dove fa il cuoco; la coppia ha due figlie. L'uomo si trova in questo momento in Questura dove viene interrogato. Le indagini sono condotte dagli investigatori della squadra mobile che stanno compiendo i rilievi del caso nell'appartamento dove è avvenuto l'omicidio.

