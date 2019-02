Arthemisia e Komen Italia insieme nella lotta ​ai tumori del seno: appuntamento a Napoli dall’8 al 10 marzoappuntamento a Napoli dall’8 al 10 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arte e solidarietà, cultura e salute per combattere il cancro al seno.presenteranno per la prima volta a Napoli la Carovana della Prevenzione dall’8 al 10 marzo. L'iniziativa "L’Arte della Solidarietà" è legata alla mostra “Chagall. Sogno d’amore”, aperta al pubblico dal 15 febbraio nella Basilica di Pietrasanta a Napoli.Arthemisia devolverà una parte degli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti di ingresso alle mostre per realizzare progetti concreti, condivisi e raccontati passo dopo passo a tutti i visitatori.La Carovana della Prevenzione porterà a Napoli tre Unità Mobili ad alta tecnologia e in collaborazione con Dedalus Cooperativa Sociale offrirà gratuitamente esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche, laboratori pratici per la promozione di stili di vita sani, in particolare a donne in difficoltà, vittime di violenza o di tratta.«È una formula nuova – dice Iole Siena, presidente di Arthemisia – che vogliamo sperimentare partendo dalla mostra di Napoli per poi portarla in tutto il mondo. L’arte è bellezza e con questo nuovo progetto ci ripromettiamo di portare un po’ di bellezza anche nella vita delle persone meno fortunate. Siamo certi che il nostro pubblico amerà partecipare a questo grande progetto al nostro fianco».«L’arte è una potente medicina per il corpo e per la mente – dichiara il Prof. Riccardo Masetti, presidente della Komen Italia – e può contribuire a ridurre gli stati d’ansia e di depressione che spesso accompagnano una malattia oncologica, migliorando la capacità di recupero e la qualità della vita del paziente. Ma grazie alla generosità di Arthemisia l’arte aiuterà anche a portare direttamente opportunità di salute alle donne che vivono in condizioni di difficoltà e noi metteremo tutto il nostro impegno per fare in modo che la generosità di chi visita le mostre possa convertirsi in progetti concreti, rendicontabili e che davvero aiutino chi ne ha più bisogno».I visitatori della mostra potranno esprimere la loro partecipazione anche sui social, utilizzando l’hashtag #iodonoconarte. Le foto pubblicate saranno poi condivise sulla pagina di Komen Italia. Sarà possibile inoltre sostenere il progetto “L’Arte della Solidarietà” con una donazione sul sito www.komen.it.