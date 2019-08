Mamma partorisce e poi le asportano un tumore al seno

Ha preso tra le braccia la figlia appena nata, l'ha salutata, l'ha sentita piangere per la prima volta e ha provato l'emozione più bella della vita. Pochi minuti dopo tutto è cambiato. Un tuffo nella paura, la speranza di rivedere presto la bambina. L'anestesia ha fatto effetto, la mamma ha chiuso gli occhi ed è iniziato l'intervento di rimozione del tumore al seno, all'ospedale di Padova. In sala parto, nello stesso luogo dove nasce la vita, per lei è iniziata la battaglia contro il grande male.

