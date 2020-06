Tumore polmonare asportato dal robot e ricostruito in 3D: rivoluzionario intervento alle Molinette

Tumore polmonare, rivoluzionario intervento alle Molinette di Torino nel reparto di chirurgia toracica universitaria diretto da Enrico Ruffini. L'utilizzo di tecnologie all'avanguardia ha permesso di risolvere una situazione resa particolarmente delicata dalle condizioni generali di una paziente di 75 anni, dalla ridotta capacità respiratoria e dalla sede del tumore (un carcinoma) che non consentivano l'asportazione completa del lobo polmonare con la metodologia tradizionale.

Un tumore polmonare è stato asportato a una paziente di 75 anni in gravi condizioni grazie a un robot e una ricostruzione dell'organo in 3D. «L'intervento - spiegano alle Molinette - ha permesso di offrire alla paziente una procedura chirurgica oncologicamente radicale senza però compromissione della funzionalità respiratoria». Utilizzando le immagini TAC preoperatorie è stato ricostruito il polmone in 3D con tutti i segmenti polmonari, grazie ad un software ideato dalla start up torinese Medics3D. La modellazione 3D del torace ad altissima risoluzione viene integrata nella colonna robotica durante l'intervento chirurgico sul polmone eseguito con robot DaVinci Xi. Le ricostruzioni vengono proiettate all'interno dei visori del robot che ne permettono la visualizzazione simultaneamente all'esecuzione dell'intervento.

