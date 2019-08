Torre dell’Orso, tuffo pericoloso dalla roccia: grave un sedicenne

Un tuffo pericoloso dal costone roccioso dell'Orsetta a Torre dell’Orso potrebbe costare carissimo a un sedicenne. Il ragazzo, residente in Trentino e da ieri nel Salento per le vacanze assieme ai propri famigliari, si è infatti lanciato con una capriola dalla falesia in un tratto transennato per pericolo di crollo.

LEGGI ANCHE --> Tragedia in viaggio di nozze, 40enne italiano muore dopo un tuffo sotto gli occhi della moglie

Dopo il lancio nel frequentato tratto della baia, i bagnanti lo hanno visto riemergere privo di coscienza e hanno dato l'allarme. Immediati i soccorsi da parte dei bagnini dello stabilimento vicino, il “Lido l’Orsetta”, e poi dagli operatori del 118 e militari della guardia costiera dell’Ufficio marittimo di San Foca, tutti accorsi a bordo delle idromoto.

All’arrivo dei soccorritori, il ragazzino era tornato cosciente ed è stato allacciato a una barella spinale, per garantirgli l’immobilità visto il serio sospetto che nell'urto con gli scogli abbia riportato un trauma alla spina dorsale. In ambulanza è poi partito alla volta del “Vito Fazzi” di Lecce.



Ultimo aggiornamento: 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA