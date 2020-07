Il presidente Donald Trump sposta altri F16 dalla Germania alla base di Aviano

AVIANO - Gli Stati Uniti ritireranno 11.900 militari dalla Germania, portando il proprio contingente nel Paese da 36mila a 24mila truppe, una diminuzione più cospicua di quanto inizialmente previsto. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa, Mark Esper, spiegando in una conferenza stampa che circa 5.600 militari saranno redistribuiti in vari Paesi Nato, mentre 6.400 faranno ritorno negli Stati Uniti. Il parziale ritiro delle forze Usa in Germania era stato annunciato a giugno dal presidente Donald Trump, nell'ambito della polemica tra Washington e Berlino sulle spese militari e il contributo alla Nato. Gli F16 della base tedesca di Ramstein saranno dislocati ad Aviano, in provincia di Pordenone. Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA