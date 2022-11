Martedì 8 Novembre 2022, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 15:05

La tragica vicenda che ha visto protagonista il giovane Daniele, morto suicida a seguito di una truffa sentimentale, ripropone un drammatico fenomeno: i falsi profili sui social (profili Fake: sostituzione di persona punita ai sensi dell’art. 494 cod. penale) e quello delle truffe sentimentali che sono diventati una piaga senza controllo. A farne le spese sono donne e uomini di qualsiasi età.

L'Avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'AMi (Avvocati Matrimonialisti Italiani) lancia l'allarme: «I social sono terra di nessuno. Essi non prevengono fatti criminali e non bloccano i falsi profili nonostante le segnalazioni. Allo stato è impossibile risalire ai truffatori stranieri, non è consentito mettersi sulle tracce dei soldi che i truffati versano nelle mani dei truffatori, non è possibile per le nostre autorità indagare all’estero e a risalire a vere e proprie associazioni criminali. Le conseguenze di tali truffe sentimentali stanno procurando danni di ogni tipo alle vittime. Ci sono famiglie distrutte, e almeno 3.000 separazioni all’anno a seguito di tali fatti. Per non parlare dei danni economici contri i quali non esiste rimedio».

«Serve un aggravante per il reato di truffa»

Gassani indica la strada per una possibile soluzione al problema: «Innanzitutto il nostro governo dovrà imporre ai social il controllo preventivo dei profili attraverso misure adeguate, pena l’oscuramento del social inadempiente sul territorio nazionale. In secondo luogo occorre un raccordo tra Stati per varare una normativa internazionale che consenta alle varie autorità giudiziarie di creare un collegamento per le indagini. Occorre infine prevedere un’aggravante del reato di truffa (art. 640 c.p.) quando la vittima viene raggirata da truffatori sentimentali che ricevono denaro».

