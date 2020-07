Truffa nella telefonia, perquisizioni e sequestri nella sede di Wind-Tre: 10 indagati

Sono oltre 10 gli indagati nell'inchiesta della procura di Milano sulle truffe nei confronti di centinaia di utenti delle compagnie telefoniche che si sono visti addebitare dei servizi a pagamento senza aver mai dato il consenso. Una truffa per tutti gli utenti che si vedevano costi per servizi mai attivati e quindi mai richiesti.

Rubati milioni di dati personali da gestori telefonia: arresti dopo la denuncia di Tim

Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati nella sede legale di Windtre dagli uomini del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza e contestualmente la procura ha inviato una lettera all'Autorità garante per le comunicazioni in relazione alla posizione di Vodafone, Tim e un'altra società.

