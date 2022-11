Giovedì 24 Novembre 2022, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 16:12

È caccia agli sconti nei grandi magazzini, ma c'è anche il rischio di rimanere ingannati. False offerte di Natale al supermercato sono state denunciate su Tiktok. Come mostra il filmato caricato da un'utente: il prezzo di alcuni prodotti non cambia rispetto al precedente. «È una truffa», si legge nei commenti. In particolare, nei cartellini in giallo che riportano la scritta "prezzo forte" il costo del prodotto è uguale a quello senza sconto.

False offerte di Natale al supermercato, la scoperta

«Quando provano a fregarti per la seconda volta», si legge nella scritta sopra la filmato. Durante il video l'utente mostra diverse etichette del supermercato. E in una in particolare appare che ill prezzo dell'offerta è lo stesso di quello precedente. La giovane ragazza (si riconosce dalle unghie smaltate di rosso) è nel reparto degli alcolici. È lì che si sarebbe consumato "l'imbroglio". Come? Quando alza il cartellino dell'offerta si vede che il prezzo base era uguale.

«La gente guarda solo le offerte»

«Chi entra in negozio guarda solo le offerte», rivela un negoziante di Roma. Con il caro bollette, il risparmio è diventata la parole d'obbligo in molte case, anche perché non è sempre facile arrivare a fine mese. «Per chi ha solo uno stipendio e due figli, non ce la fa», prosegue Franco. Del caso delle false offerte apparse in alcuni supermercati non ne sapeva nulla. «Anche qui io faccio diversi sconti, ma non mi sarei mai immaginato si arrivasse a tanto. Poveri consumatori». La crisi ha pesato anche su di lui. «A marzo chiuderò l'attività dopo 20 anni. Mi hanno fatto un offerta e ho accettato».

