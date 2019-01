Il finto maresciallo telefona, il finto avvocato bussa al campanello: arrestato truffatore napoletano

I carabinieri del comando provinciale di Modena, e in particolare quelli della compagnia di Pavullo, hanno eseguito a Napoli un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 33enne, che il 12 aprile proprio nella cittadina modenese ha truffato una 83enne. Insieme a un complice, ha fatto credere alla vittima che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale, richiedendo per il suo rilascio una cauzione di quattromila euro. La truffa era avvenuta con una telefonata di un finto maresciallo, poi un altrettanto finto avvocato si era presentato a casa della pensionata, impossessandosi di diversi monili in oro. Il gip del tribunale di Modena Eleonora Pirillo ha quindi emesso l'ordinanza di misura cautelare a seguito delle indagini coordinate dal pm Maria Angela Sighicelli, dove si sottolinea il pericolo che il 33enne possa commettere altri reati simili. Ultimo aggiornamento: 13:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA