Tromba d'aria a Cremona, tetti scoperchiati e alberi in strada. Un morto nel Piacentino, evacuati i pazienti da un ospedale

L'Emilia e parte della Lombardia sono state sferzate dal maltempo che ha dato vita ha violenti temporali, con nubifragi e una tromba d'aria. Danni ingenti nelle campagne ma anche nei centri abitati dove i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a centinaia di richieste di interventi: fabbricati divelti, alberi caduti e diversi blackout. Nel Piacentino un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per la violenta tromba d'aria. «Ci siamo subito attivati per monitorare la situazione e intervenire dove necessario, attività che proseguiremo nelle prossime ore», ha fatto sapere l'assessora regionale alla Protezione civile, Irene Priolo. L'uomo deceduto in provincia di Piacenza stava lavorando in un'azienda agricola di Besenzone. Sono intervenuti vigili del fuoco e 118. Nulla da fare, l'uomo è stato travolto dal muro crollato sotto la furia del vento. A Piacenza città la bomba d'acqua ha investito la fiera patronale di Sant'Antonino travolgendo le circa 300 bancarelle presenti sul passeggio pubblico.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto L'EMERGENZA Siccità, il mare risale il Po METEO Caldo, quando finisce?

Il maltempo

Le raffiche di vento tra gli 80 e i 90 chilometri orari hanno rovesciato le tende dei banchi costringendo i passanti a mettersi al riparo. Una persona è rimasta ferita nel crollo del dehor di un bar. A Fiorenzuola il sottotetto dell'atrio dell'ospedale è stato colpito da raffiche di vento e pioggia: diversi pezzi sono finiti in strada. Non risultano feriti. A Calendasco diversi alberi e un palo della luce sono stati abbattuti dal vento e ci sono circa 1.500 utenze senza luce. A Borgonovo Valtidone un'abitazione è stata danneggiata e un residente è rimasto intrappolato tra le mura di casa in seguito al crollo di alcune pareti. Illeso, è stato poi messo in salvo dai vigili del fuoco. Danni a piscine e impianti sportivi della provincia.

Ritardi sull'alta velocità Milano-Bologna

Disagi per il maltempo anche altrove in Emilia, in particolare in provincia di Parma, in quella di Modena e nel Bolognese dove pure si segnalano blackout. Il forte temporale ha sferzato anche Cremona e provincia. Sono cadute decine di piante, diversi tetti sono stati letteralmente sradicati e molte tettoie divelte. Non risultano feriti al momento. Alberi caduti sulla ferrovia e apparati tecnici danneggiati dalle scariche elettriche hanno causato rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza tra Piacenza e Fiorenzuola e nel bacino cremonese. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Il maltempo ha provocato alcuni rallentamenti anche sulla linea alta velocità Milano-Bologna.