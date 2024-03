Trittico Tirel conteso tra un tycoon americano e dei ricchi sauditi: ecco l'opera che svela la verità sull'assassinio di re Guglielmo II

La Fondazione Tirelli, proprietaria di un'opera pittorica definita "trittico Tirel" che viene fatta risalire al 1100, sarebbe orientata a "trovare un accordo con le autorità museali britanniche", per "collocare l'opera in un contesto di mostra permanente nell'area di Kirkwall, in Scozia", in pratica una donazione. Lo scrive in una nota il legale della Fondazione, Alexandro Maria Tirelli, che ringrazia "l'interessamento proveniente dagli acquirenti Sauditi per la cospicua offerta proposta per l'acquisizione" del dipinto e un "notissimo tycoon americano che si è fatto avanti attraverso uno studio legale newyorkese". Il trittico narra la discesa di questo nucleo familiare di guerrieri dalle isole Orcadi verso la Normandia e la conversione al culto cristiano. Lo stesso nome Tirel significa "devoto a Tyr", uno degli dei della mitologia norrena e vichinga. Anche "la narrazione affrescata dell'assassinio del sovrano inglese Guglielmo II suggerisce l'opportunità del ritorno del capolavoro verso la loro casa, le isole britanniche", precisa l'avvocato Tirelli.

L'ORIGINE

Il trittico con iscrizione in latino racconta la storia di Walter Tirel, o Gaultier Tyrrell, che fu coinvolto nella battaglia di Hastings nel 1066 e il cui figlio con lo stesso nome uccise Guglielmo II, figlio di Guglielmo il Conquistatore, dopo aver scagliato una freccia nel suo corpo durante una battuta di caccia nella New Forest. Nei secoli successivi, gli storici hanno discusso se l'omicidio fosse intenzionale o accidentale. La prima lastra raffigura un gruppo di guerrieri, guidati da “Tirelli” e “suo fratello Hrolfre”, che viaggiarono dalle isole Orcadi alla Normandia e che si convertirono al cristianesimo lungo il percorso.

Il dipinto ricorda poi la battaglia di Hastings e la morte di Guglielmo II, insieme al tentativo del suo assassino di chiedere perdono. L'ultima lastra raffigura la fuga di Tirel da Langham vicino Colchester in Normandia dopo l'omicidio. "Questo è il nostro antenato che ha ucciso il re", precisa Alexandro Tirelli, rappresentante della Fondazione omonima.

Oltre all'Inghilterra, i Normanni invasero il Galles, la Scozia, l'Irlanda e l'Italia meridionale. Ma non erano grandi produttori d'arte, ecco perché il trittico è particolarmente raro. Solo l’anno scorso, quando la famiglia ha assunto esperti per valutare i suoi cimeli e le sue reliquie, il valore storico dell’opera d’arte è stato pienamente compreso.

L'OFFERTA DEL TYCOON

Sono arrrivate offerte di circa 3 milioni di euro da acquirenti dell'Arabia Saudita e da un uomo d'affari americano molto noto. La famiglia Tirelli è vincolata dai contratti sulla privacy a non rivelare la propria identità. "Abbiamo consultato antiquari ed esperti che ci dicono che l’opera è stata rimaneggiata, tagliata, ridipinta nel corso del tempo. Per me non ha valore economico o di altro tipo, racconta una storia e mi piacerebbe che di indagasse su questa. Vedremo di dare la opera a chi la sa apprezzare", precisa Tirelli. Non è chiaro quando il trittico sia arrivato in Italia, ma si ritiene che lungo il percorso abbia viaggiato fino a Guernsey e Gibilterra. L'opera d'arte è ora conservata in Austria. "L'altra cosa incredibile è che, anche se non sappiamo chi fosse il pittore, gli esperti pensano che fosse a conoscenza dell'arazzo di Bayeux, poiché una delle immagini rappresentate nel trittico era molto simile a quella, quindi in qualche modo le due opere erano collegate", conclude Tirelli.