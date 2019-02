Trieste: sequestrate 380 tonnellate di teak birmano illegale

Ben 380 tonnellate di teak birmano illegale del valore compreso tra i 4 e i 6 milioni di euro sono state sequestrate dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Trieste e dai carabinieri forestali, a seguito di una segnalazione da parte dell'Eia, pervenuta tramite il Mipaaf dg Foreste in qualità di Autorità competente. Viene per la prima volta in Italia contestato il reato di immissione e commercializzazione nell'Unione Europea di legname tropicale ottenuto in violazione delle leggi dei paesi di origine.



LA FRODE

La frode scoperta consisteva nell'aggiunta di quantità, comprese tra il 10 e il 20 % di legname di origine illegale, grezzo o tavolato, nelle partite legali provenienti dal porto di Yangoon, in Myanmar. Il legname, dopo alcune triangolazioni via Cina e Malesia veniva poi fatto stazionare nel porto franco di Trieste in regime di «Stato estero» in attesa di essere importato in Italia ed Europa in singole partite, rendendo difficile la tracciabilità. Il teak birmano (Tectona grandis) è uno dei legni più pregiati al mondo in quanto usato per la fabbricazione di pavimentazioni per coperte di yacht, arredi da esterni e piscine. Il suo valore oscilla tra i 5.000 e i 20.000 euro alla tonnellata, in base alla scelta e al taglio.

