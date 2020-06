Trieste, ritrovata in un boschetto Nicole, 12 anni, la ragazzina scomparsa da casa

TRIESTE - Una ragazzina di 12 anni - Nicole - è scomparsa dall'alba di questa mattina, giovedì 11 giugno, dalla propria abitazione a Sales, in provincia di Trieste.

La ragazzina è stata ritrovata sana e salva da una squadra di ricerca composta da tecnici del Soccorso Alpino e speleologico e da volontari della Protezione Civile: si trovava a circa cinque minuti da casa in un boschetto ed è in buone condizioni di salute. È stata affidata ai genitori. Sul posto da questa mattina si sono attivate per le ricerche un'ottantina di persone di cui 38 tecnici del Soccorso alpino e speleologico, 25 volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia. Anche l'elicottero dei VVFF giunto da Venezia ha perlustrato la zona e inoltre quattro unità cinofile dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

A dare l'allarme l'altro giorno erano stati i familiari. Le ricerche si stanno concentrando nella zona dei boschi di Sales, a Sgonico (Trieste). La giovane è scomparsa da casa tra le 22.30 di mercoledì 10 giugno e le 5.30 di questa mattina, ovvero tra quando i genitori sono andati a dormire e quando si sono svegliati. Ieri sera ci sarebbe stata una discussione per motivi familiari, probabile causa della fuga.

Ultimo aggiornamento: 12 Giugno, 08:55

