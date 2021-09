Venerdì 17 Settembre 2021, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 16:10

Omicidio a Trieste: un uomo ha ucciso il figlio a colpi di coltello. È accaduto nel primo pomeriggio in via Stuparich, 14, a Trieste. L'omicida sarebbe stato bloccato dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto, e portato via in manette.

La vittima era già deceduta quando sono arrivati ambulanza, polizia e carabinieri; sarebbe stata colpita più volte con un'arma da taglio. Sia l'omicida che il figlio sarebbero stranieri e connazionali.