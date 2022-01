Trieste, il 17enne Robert Trajkovich morto in un ostello: strangolato per gelosia da un altro giovane

Giallo a Trieste. Il cadavere di un giovane è stato rinvenuto ieri sera in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando provinciale per risalire alle cause della morte, che non è naturale. Tra le ipotesi al vaglio è che si possa trattare di un omicidio. La vittime è un triestino di origini serbe, Robert Trajkovich.

APPROFONDIMENTI NAPOLI Torre del Greco, bambino di 2 anni morto annegato LA STORIA Morto per uno schiaffo a Roma: «Papà ucciso dal... CATANIA Jenny Cantarero, ipotesi di omicidio premeditato. Morto suicida... INCHIESTA Michele Merlo, un indagato per omicidio colposo: va avanti... LE INDAGINI Abdel, morto legato su un lettino nel reparto psichiatrico dopo...

Sinead O’Connor, morto il figlio 17enne: «Ha posto fine alla sua lotta terrena, ora è con Dio»

Nicoletta Selvaggio muore in un incidente stradale. La giovane infermiera stava andando al lavoro

Sul posto ieri sera sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno. Ha 17 anni il ragazzo ucciso e sarebbe stato strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all'accaduto.