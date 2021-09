Trieste, uccide a coltellate il padre durante una lite: arrestato giovane di 25 anni

Venerdì 17 Settembre 2021, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 18:55

Omicidio a Trieste: un giovane di 25 anni ha ucciso il padre di 55 a colpi di coltello. È accaduto nel primo pomeriggio in via Stuparich, 14, a Trieste.

L'omicidio sarebbe - secondo le poche notizie che sono trapelate - la conclusione di una serie di litigi e di piccoli gesti di violenza che da tempo maturavano nella famiglia. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, condomini dello stesso edificio, in via Stuparich, tra i due si sarebbero verificate, appunto, liti più volte. Sia l'aggressore sia la vittima sono stranieri, di nazionalità egiziana. Il padre lavorava in un pub della città. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, la vittima era già morta e la vicenda è sembrata abbastanza chiara: il giovane è stato subito portato in Commissariato. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati proprio i vicini ma anche alcuni passanti, allarmati dalle urla e dagli inequivocabili rumori di una colluttazione, provenienti dall'appartamento al secondo piano.