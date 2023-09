Trieste, cadavere di un uomo trovato appeso a un guardrail: era bendato con i piedi legati, è stato torturato

Scoperta choc a Trieste. Il cadavere di un uomo con i piedi legati, bendato e con segni di percosse è stato trovato appeso al bordo della Gvt, una arteria ad alta velocità. Il corpo era cento metri prima dell'uscita di Valmaura. A dare l'allarme alcuni automobilisti. Sul posto, in attesa del pm e del medico legale, i carabinieri.

La vittima

La vittima ha i piedi legati, segni di tagli e percosse al cranio e una benda a coprirgli gli occhi. Il cadavere era sospeso all'esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi transita con l'auto.

Le torture

I vari segni che sono stati riscontrati sul cadavere trovato appeso al bordo della Grande velocità triestina fanno pensare che l'uomo potrebbe essere stato torturato prima di essere ucciso. A un primo superficiale esame - il corpo è ancora appeso nella posizione in cui è stato trovato - secondo quanto si apprende, tagli e segni di percosse sarebbero stati riscontrati soprattutto sulla testa. Il rinvenimento è avenuto poco dopo la galleria di Valmaura, in direzione di Muggia, all'altezza della Ferriera di Servola.

Il recupero del corpo

È cominciata la delicata fase del recupero del corpo mentre ancora i Carabinieri stanno svolgendo rilievi sullo stesso cadavere. La fitta vegetazione, la presenza di cavi elettrici e gli sforzi per assicurare l'integrità del corpo rendono lunga e complessa l'operazione. Questa viene condotta con l'uso di autoscale da parte dei Vigili del fuoco. Si stima che occorrerà non meno di un'ora per riportare il corpo sulla strada. L'Anas ha intanto provvisoriamente chiuso una corsia della strada (la SS202 «Triestina») all'altezza del chilometro 2,8 e il personale è impegnato nella gestione della viabilità.