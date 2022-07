Milano, un uomo è morto dentro al Tribunale: precipitato dentro al cortile. In un biglietto l'annuncio del suicidio

Un uomo è morto dentro al Tribunale di Milano. Non si conosce ancora l'identità. È precipitato dai piani alti del Palazzo di Giustizia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti al lavoro negli uffici giudiziari. Sul posto stanno intervenendo il 118 e i carabinieri, che indagano sull'accaduto.

L'uomo è precipitato nel cortile interno del Palazzo di Giustizia, dove ora sono presenti il pg di Milano Francesca Nanni, il procuratore Marcello Viola e i procuratori aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco, insieme alle forze dell'ordine. L'area è stata transennata.

Aveva un biglietto in tasca, nel quale annunciava il suicidio, l'uomo, un italiano sui cinquant'anni, morto precipitando dai piani alti del Palazzo di Giustizia di Milano. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Cristiana Roveda. Dai primi accertamenti sembra che oggi l'uomo non avesse udienze. Si sta verificando se avesse dei precedenti e se fosse indagato in qualche procedimento.