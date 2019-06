Tenta di dar fuoco alla figlia perché troppo occidentale: le getta benzina, ma accendino si inceppa

Ha tentato di darle fuoco gettandole della benzina addosso, fortunatamente l'accendino che aveva in mano non ha funzionato o non è riuscito ad accenderlo. Lui, padre di origine marocchine da 22 anni residente ad Arcade, a pochi chilometri di Treviso, non accettava che la figlia quindicenne avesse una vita come gli altri suoi amici adolescenti.

Non voleva che si vestisse all'occidentale, la voleva invece più ligia ai precetti religiosi dell'Islam, alla tradizione. E dopo l'ennesima lite, ai primi di giugno, la follia: è salito nella camera della ragazzina con una tanica in mano, voleva bruciarle quei vestiti che aveva ancora addosso; le ha quindi gettato addosso della benzina brandendo un accendino che però ha fatto cilecca.

