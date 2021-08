Treviso, con l'auto vola nel piazzale di un'azienda: promessa del calcio muore a 29 anni

Domenica 1 Agosto 2021, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 13:29

Incidente mortale all'alba di questa mattina, domenica 1 agosto, nella notte a Cavaso del Tomba in via Ponticello, lungo l'arteria principale che unisce Pederobba a Possagno, a Treviso. Verso le 4 un 29enne, Luca Vettoretti, di Valdobbiadene, è morto dopo aver perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta grigia. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, l'auto del ragazzo è finita fuori strada, finendo nel piazzale dell'azienda Teeg Elettrompre. Nel violento impatto il giovane è stato sbalzato dall'abitacolo.

A lanciare l’allarme ai soccorritori del Suem un automobilista di passaggio. Ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare.

Luca era originario della frazione di San Giovanni. Ex centrocampista della Valdosport ha giocato anche con Vidor e Cisonese. Nella prossima stagione avrebbe dovuto vestire la maglia del Pederobba.

