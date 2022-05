Treviso, azienda assume un'intera classe di diplomati: «Formazione in tutte le aree produttive»

Tutti assunti dopo il diploma dalla stessa azienda. Accade a Castello di Godego (Treviso) dove l'azienda Breton, specializzata nella lavorazione della pietra naturale e nello sviluppo di impianti per la pietra composta, dal settembre prossimo assumerà con contratti di apprendistato un'intera classe di diplomati che hanno partecipato alla Breton Academy.

Dalla scuola all'azienda: il progetto Breton Academy

La Breton Academy è un progetto dell'azienda che sarà presentato il prossimo 20 maggio e prevede l’inserimento di una classe di neodiplomati in istituti tecnici e professionali del territorio. A partire da settembre nel quartier generale di Castello di Godego l’azienda offrirà ai giovani in linea con i profili ricercati contratti d’apprendistato con training personalizzati in base alle personali attitudini. Obiettivo: formare tecnici meccatronici qualificati nel Customer Service a 360 gradi, dall’installazione all’assistenza post vendita.

«Durante i primi sei mesi - spiegano i vertici di Breton - formazione teorica e training pratico si alterneranno e i neoassunti saranno affiancati fin dal primo giorno da tutor interni esperti che trasmetteranno loro le competenze, know how, passione e valori aziendali».

L'azienda: 900 dipendenti in Italia e 6 filiali estere

L’azienda conta oltre 900 dipendenti in Italia e circa 100 nel mondo nelle 6 filiali estere: «I giovani insieme ai nostri tecnici più esperti, sono una risorsa strategica per mantenere la competitività» afferma la referente per il recruitment di Breton Giulia Tonietto.

I ragazzi già inseriti nel percorso teorico e pratico per ricoprire il ruolo di Technical Specialist grazie alla prima edizione della Breton Academy, dopo aver seguito un percorso di formazione articolato nelle diverse aree produttive a rotazione per i primi sei mesi, si stanno ora specializzando su una specifica linea di prodotto, mantenendo al contempo la flessibilità per poter essere operativi tra i vari settori.